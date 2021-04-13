"أبواب الخير" قوافل دعم الأسر الأولى بالرعاية في رمضان بقنا

أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، مشاركة الأورمان في حملة أبواب الخير بقافلة صندوق تحيا مصر لتوزيع المساعدات الإنسانية لدعم ورعاية 16 الآف أسرة ضمن الأسر الأولي بالرعاية بمحافظة قنا.

وأكد فؤاد أن إجمالي ما سيتم توزيعه داخل محافظة قنا هو عدد 8 ألف كرتونه مواد غذائية وزن الكرتونة يصل إلى 11 كيلو جرام وتوزيع عدد 8 الآف كيس من الدواجن حيث تتسلم كل أسرة 2 كيلو ونصف من الدواجن.

وأشار فؤاد أن التوزيع داخل المحافظة يتم من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن بمحافظة قنا وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر " تامر عبد الفتاح " أن القافلة تهدف إلى إغاثة الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا بقرى محافظة قنا، وأن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي.

والجدير بالذكر أن تعاون صندوق تحيا مصر مع الأورمان لدعم غير القادرين بدأ قبل سنوات من الآن وأثمر عن إعادة تنمية وتطوير العديد من القرى الأشد احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، كذلك إغاثة عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجًا ودعم عدد كبير من الأنشطة الخيرية الإنسانية التي تقدمها الأورمان، واستفاد منها عدد كبير من الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجًا.

