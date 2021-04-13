روسيا تحذر السفن الحربية الأمريكية بالابتعاد عن القرم "من أجل مصلحتها "

حذرت روسيا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة لضمان بقاء سفنها الحربية بعيدة عن شبه جزيرة القرم "لمصلحتها"، ووصفت انتشارها في البحر الأسود بأنه استفزاز يهدف إلى اختبار الأعصاب الروسية.





وضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 ومن المقرر أن تصل سفينتان حربيتان أمريكيتان إلى البحر الأسود هذا الأسبوع وسط تصعيد للقتال في شرق أوكرانيا حيث تقاتل القوات الحكومية مع القوات المدعومة من روسيا في صراع تقول كييف إنه اسفر عن مقتل 14 ألف شخص.





يأتي هذا الانتشار في الوقت الذي يدق فيه الغرب ناقوس الخطر بشأن ما يقول إنه حشد كبير وغير مبرر للقوات الروسية بالقرب من الحدود الشرقية لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم. قالت روسيا إنها تحرك قواتها بالشكل الذي تراه مناسبًا، بما في ذلك لأغراض دفاعية.





ونقلت وكالات الأنباء الروسية يوم الثلاثاء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف تحذيره للسفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود من الابتعاد عن بعضها، قائلا إن خطر وقوع حوادث غير محددة مرتفع للغاية. وونقل عن ريابكوف قوله "لا يوجد شيء على الإطلاق تفعله السفن الأمريكية بالقرب من شواطئنا، فهذا عمل استفزازي بحت. استفزازي بالمعنى المباشر للكلمة: إنهم يختبرون قوتنا ويلعبون على أعصابنا."





واضاف "نحذر الولايات المتحدة من أنه سيكون من الأفضل لهم البقاء بعيدًا عن شبه جزيرة القرم وساحلنا على البحر الأسود. سيكون هذا من أجل مصلحتهم ".ورفض البنتاغون مناقشة نشر السفن، واكتفى بالقول إن الجيش الأمريكي يرسل بشكل روتيني سفنا إلى المنطقة.



