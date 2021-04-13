Advertisements

روسيا تحذر السفن الحربية الأمريكية بالابتعاد عن القرم "من أجل مصلحتها "

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
حذرت روسيا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة لضمان بقاء سفنها الحربية بعيدة عن شبه جزيرة القرم "لمصلحتها"، ووصفت انتشارها في البحر الأسود بأنه استفزاز يهدف إلى اختبار الأعصاب الروسية.

وضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 ومن المقرر أن تصل سفينتان حربيتان أمريكيتان إلى البحر الأسود هذا الأسبوع وسط تصعيد للقتال في شرق أوكرانيا حيث تقاتل القوات الحكومية مع القوات المدعومة من روسيا في صراع تقول كييف إنه اسفر عن مقتل 14 ألف شخص.

يأتي هذا الانتشار في الوقت الذي يدق فيه الغرب ناقوس الخطر بشأن ما يقول إنه حشد كبير وغير مبرر للقوات الروسية بالقرب من الحدود الشرقية لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم. قالت روسيا إنها تحرك قواتها بالشكل الذي تراه مناسبًا، بما في ذلك لأغراض دفاعية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية يوم الثلاثاء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف تحذيره للسفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود من الابتعاد عن بعضها، قائلا إن خطر وقوع حوادث غير محددة مرتفع للغاية. وونقل عن ريابكوف قوله "لا يوجد شيء على الإطلاق تفعله السفن الأمريكية بالقرب من شواطئنا، فهذا عمل استفزازي بحت. استفزازي بالمعنى المباشر للكلمة: إنهم يختبرون قوتنا ويلعبون على أعصابنا."

واضاف "نحذر الولايات المتحدة من أنه سيكون من الأفضل لهم البقاء بعيدًا عن شبه جزيرة القرم وساحلنا على البحر الأسود. سيكون هذا من أجل مصلحتهم ".ورفض البنتاغون مناقشة نشر السفن، واكتفى بالقول إن الجيش الأمريكي يرسل بشكل روتيني سفنا إلى المنطقة.

يقع الأسطول الروسي في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم ولديه منشآت قوية للصواريخ والرادار في شبه الجزيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

روسيا اوكرانيا الولايات المتحدة القرم السفن الحربية

أخبار تهمك

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ يوم

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ يوم

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة منتظرة من الزمالك ضد إمام عاشور

منذ حوالي 10 ساعة

أول رسالة من نجم الأهلي بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

منذ أقل من ساعة

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 23 ساعة

رغم وجوده في القائمة.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة ليفربول

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 17 ساعة

كواليس هجوم نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس أوكرانيا يدعو القيادات العسكرية لاجتماع طارئ

"أسوشيتيد برس": روسيا تحتجز 3 سفن أوكرانية قبالة سواحل القرم

نشر فيديو لعملية احتجاز السفن الأوكرانية في كيرتش

ترامب: لسنا سعداء بالصراع بين روسيا وأوكرانيا

بوتين: حادثة شبه جزيرة القرم تهدف للتلاعب في الانتخابات

طائرتان أمريكيتان تحلقان قبالة سواحل القرم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:31 م

أول رسالة من نجم الأهلي بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

09:36 ص

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

06:25 م

رغم وجوده في القائمة.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة ليفربول

08:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة