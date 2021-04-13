Hotline خدمة جديدة من فيسبوك قيد الاختبار تشبه Clubhouse

بعد الشعبية الهائلة لمنصة الشبكات الاجتماعية القائمة على الصوت ، Clubhouse ، رأينا العديد من الشركات تبدأ العمل على ميزة مماثلة لمنصاتها. حتى الآن ، بدأ Facebook في اختبار خدمة جديدة قائمة على الأسئلة والأجوبة يطلق عليها Hotline ، والتي تبدو كمزيج من ميزة Clubhouse و Instagram Live.





تم تطوير Hotline بواسطة فريق New Product Experiment (NPE) في فسيبوك، وهو عبارة عن نظام أساسي جديد تمامًا لاستضافة الأحداث الحية مع جمهور كبير. للوهلة الأولى ، يبدو أنه مشابه لـ Clubhouse ويسمح للمبدعين باستضافة أحداث مباشرة قائمة على الصوت مع جمهورهم. بينما تم تصميم Clubhouse لتجارب محادثة صوتية غير رسمية ، فإن Hotline هو أكثر من نظام أساسي احترافي مع بعض الميزات الإضافية.





واجهة المستخدم والميزات

بالنسبة للمبتدئين، على عكس Clubhouse ، يقدم Facebook's Hotline دعمًا مباشرًا بالفيديو لمضيف الحدث وكذلك المستمعين. إلى جانب ذلك ، بالنسبة للاختبارات الحالية ، سيحتاج المستخدمون إلى تسجيل الدخول باستخدام حسابات Twitter الخاصة بهم ثم التحقق من معرفاتهم عبر الرسائل القصيرة للوصول إلى النظام الأساسي.





تبدو واجهة المستخدم ، عند عرضها على هاتف ذكي ، مشابهة لواجهة Clubhouse و Twitter Spaces. تنقسم الشاشة إلى قسمين - علوي (مكبرات صوت) وأسفل (مستمعون) على الهواتف الذكية واليسار واليمين على سطح المكتب. علاوة على ذلك ، قسم المستمع مقسم إلى قسمين لأولئك الذين يستمعون فقط إلى المحادثات ولأولئك الذين يطرحون الأسئلة.





يمكن للمستمعين طرح أسئلتهم عن طريق الكتابة على المنصة. يمكن للمستمعين الآخرين بعد ذلك رؤية الأسئلة المطروحة في الجزء العلوي من قسم المستمع وحتى التصويت لصالحهم أو التصويت ضدهم. يمكن لمضيف الحدث بعد ذلك البحث في القسم واختيار سؤال ذي صلة للإجابة عليه. هذا شيء مفقود من Clubhouse والمنصات المماثلة الأخرى.





الآن ، يتمتع مضيفو الحدث بالتحكم الكامل في تجربة المستخدم. هذا يعني أنه يمكن للمضيفين إضافة ضيوف أو إزالتهم أثناء حدث مباشر. يمكنهم أيضًا إحضار المستخدم إلى منطقة "المسرح" لإجراء محادثة بين شخصين. اعتبارًا من الآن ، يتم تمثيل الضيوف بصور ملفاتهم الشخصية عند إحضارهم "على خشبة المسرح". ومع ذلك ، هناك خيار للمستمعين لتشغيل الكاميرا الخاصة بهم من قائمة الإعدادات التي لا تعمل حاليًا.





هناك اختلاف مهم آخر بين Clubhouse و Hotline وهو أن Hotline يسجل الحدث المباشر تلقائيًا ويعرضه على المضيف كملف MP3 و MP4 في نهاية الأحداث. يمكن للمبدعين بعد ذلك مشاركة التسجيلات أو مقاطع التسجيلات على منصات اجتماعية أخرى. إنه شيء غير موجود في Clubhouse.





الخط الساخن غير متاح للمستخدمين العالميين حتى الآن. بدأ فريق NPE في Facebook مؤخرًا اختبار المنصة وكان نيك هوبر ، وهو مستثمر عقاري شهير ، أول من جربها علنًا. وفقًا لـ Facebook ، يمثل الأفراد مثل Huber ، الذين يساعدون الآخرين على توسيع مهاراتهم المهنية وشؤونهم المالية ، السوق المستهدف للخط الساخن.





قال Facebook في بيان: "مع Hotline ، نأمل أن نفهم كيف يمكن أن تساعد الأسئلة والأجوبة التفاعلية والوسائط المتعددة الحية الأشخاص على التعلم من الخبراء في مجالات مثل المهارات المهنية ، تمامًا كما تساعد هؤلاء الخبراء في بناء أعمالهم".



