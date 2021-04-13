إصابة موظف صدمه قطار في قنا

أصيب موظف منذ قليل، صدمه قطار أمام مزلقان سيدي عبد الرحيم القنائي، بمدينة قنا، لينقل على إثرها إلى مستشفى قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة محمد شحاته فهمي، موظف في قطاع الشرطة، صدمه قطار أمام مزلقان سيدي عبد الرحيم القنائي، بمدينة قنا، لينقل على إثرها إلى مستشفى قنا.

جاري نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطار النيابة لتولي التحقيقات.

