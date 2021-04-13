Advertisements

إصابة موظف صدمه قطار في قنا

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
أصيب موظف منذ قليل، صدمه قطار أمام مزلقان سيدي عبد الرحيم القنائي، بمدينة قنا، لينقل على إثرها إلى مستشفى قنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة محمد شحاته فهمي، موظف في قطاع الشرطة، صدمه قطار أمام مزلقان سيدي عبد الرحيم القنائي، بمدينة قنا، لينقل على إثرها إلى مستشفى قنا.
جاري نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطار النيابة لتولي التحقيقات.

أخبار تهمك

كواليس هجوم نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ: الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر الأمان والاستقرار في فتره قصيرة

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ يوم

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 17 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ يوم

صدمة منتظرة من الزمالك ضد إمام عاشور

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود

منذ أقل من ساعة

رغم وجوده في القائمة.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة ليفربول

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أول رسالة من نجم الأهلي بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:31 م

أول رسالة من نجم الأهلي بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

09:36 ص

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

06:25 م

رغم وجوده في القائمة.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة ليفربول

08:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة