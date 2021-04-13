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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وأتربة على عدة مناطق بالمملكة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:06 ص
الأرصاد
الأرصاد
وكالات
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أفاد تقرير للمركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض، والقصيم، ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

 

وقال تقرير الأرصاد، إن البحر الأحمر، سيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج إلى مائج.

 

فيما يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

 

وكان المركز الوطني للأرصاد ، نوه بأن أعلى درجة حرارة العظمى تسجلها البلاد ستكون 38 درجة مئوية في مكة، فيما جاءت أدنى درجات الحرارة الصغرى في طريف وهي 8دراجة، وفقًا لصحيفة عاجل.

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