مدير الرقابة بتموين الجيزة يعلن رقم هاتفه الشخصي على الهواء لتلقي شكاوى المواطنين (فيديو)

قال محيي إسماعيل، مدير عام الرقابة بمديرية التموين بالجيزة، إن هناك تكليفات وزير التموين لجميع المديريات بأن يكون العمل على قدم وساق ويتواجد المفتشين في الشوارع لمتابعة انتاج الخبز، لافتًا إلى أن المخابز تعمل خلال شهر رمضان من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وبعض المخابز يمتد العمل بها حتى التاسعة مساءً حسب احتياجات المنطقة.



وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الحملات متواجدة بالشارع طوال النهار لضمان وجود الخبز واستمراريته بالوزن والمواصفات المقررة، مع متابعة السلع التموينية والغذائية من خلال معارض "أهلًا رمضان" والهايبر ماركت.



وتابع مدير عام الرقابة بمديرية التموين بالجيزة، أن وزير التموين كلف بإقامة غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف عمليات فرعية لرصد أي شكوى لأى مواطن والعمل على حلها، منوهًا بأنه يمكن للمواطنين التواصل مع المديرية عبر أرقام الشكاوى على موقع المديرية، أو بتسليم الشكوى بنفسه للمديرية، معلنًا رقم هاتفه الشخصي على الهواء لتواصل المواطنين معه لتقديم أي شكوى وهو 01123841523، مناشدًا المواطنين بعدم التزاحم على المخابز والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

