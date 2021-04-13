رئيس الوزراء يستعرض ملامح الحملة الترويجية للمشروعات السكنية لتطوير عواصم المحافظات

إجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس؛ مع المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وحسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وممثل إحدى الشركات العقارية، لاستعراض ملامح الحملة الترويجية للمشروعات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.



وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تستهدف توفير سكن لائق لجميع الفئات، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل لشباب المحافظات، مع تطوير البيئة المعيشية لسكان تلك المناطق.



وأضاف: يتضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، منها 125 ألف وحدة في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة، وأنه تم حصر الأراضي الفضاء المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تم الاتفاق على أسلوب الشراكة مع بعض الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الموجودة داخل هذه المدن، ومنها وزارتا قطاع الأعمال، والأوقاف.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من الحملة الترويجية للمبادرة هو تعريف الشعب المصري بالمبادرة وإبراز أهميتها، وطبيعة الوحدات السكنية المطروحة من خلالها، كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترح النظام التمويلي للوحدات، ومعايير الحصول عليها.

