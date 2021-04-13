وزير الإسكان يوجع بدفع معدلات العمل بالمشروعات خلال شهر رمضان





أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات مشددة لجميع الجهات التابعة للوزارة، بضرورة دفع معدلات العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، سواء بالمحافظات والمدن الجديدة.





وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، وجهاتها التابعة تتولى تنفيذ عدد ضخم من المشروعات، سواء فى مدن الجيل الرابع، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.



