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10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:00 ص
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء مواجهة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في المواجهة تجمع الفريقان على ملعب حديثة الأمراء لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز كتيبة ماوريسيو بوكتينيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء الماضي.
في الوقت الذي تنطلق فيه المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتنقل المواجهة عبر القنوات التالية :-
Sky Sport Uno Italia
TV 3 + Denmark
RTE Two
Sky Sport 2 HD Germany
Futbol 1 HD
Match Football 2
Match! TV
CBC Sport HD
Movistar Liga de Campeones HD
LaLiga TV Bar
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