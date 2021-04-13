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"فيتش سولوشنز" تتوقع انتعاش دخل الأسر المصرية بحلول عام 2025

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا من وكالة "فيتش سولوشنز" حول توقعات خصائص الأسرة المصرية حتى عام 2025، في صورة إنفوجراف تحت عنوان "انتعاش دخل الأسر بحلول عام 2025: فيتش تتوقع"؛ إذ توقعت نمو دخل الأسر المصرية مدفوعًا بالنمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم، وانخفاض معدل زيادة الأسر حتى عام 2025 عن السنوات السابقة، لتصبح 29 مليون أسرة في عام 2025، مقارنةً بنحو 27 مليون أسرة في عام 2021.


كما توقعت نموًّا في حجم الطبقة المتوسطة المصرية التي يتراوح دخلها السنوي بين 78 ألف جنيه و156 ألف جنيه؛ مما يجعلها من أسرع الطبقات نموًّا على مستوى العالم، ليزيد بنسبة 58.2% في عام 2025، مقارنة بنحو 34.3% في عام 2021. وستزيد نسبة الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 390 ألف جنيه إلى 11% في عام 2025، مقارنة بنحو 4.6% في عام 2021.

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