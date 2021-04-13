ارتفاع سعر نفط عمان تسليم يونيو 49 سنتاً

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو القادم، بواقع 49 سنتاً للبرميل.





وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو ، ارتفع إلى 61.75 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين، عند 61.26 دولار.





وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يوليوالمقبل 61.16 دولار للبرميل، بارتفاع 49 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 60.67 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 8:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مايو المقبل 0.28 بالمائة؛ ليصل إلى 59.87 دولار للبرميل، رابحاً 17 سنتاً للبرميل.



