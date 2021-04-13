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الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الحدود

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إستعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم غدًا الأربعاء لحساب مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ومن المُقرر أن يسافر الفريق إلى السويس مساء اليوم الثلاثاء من أجل الدخول في معسكر مغلق عقب الإنتهاء من التدريبات الجماعية.

وكان كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء قد قرر تعديل موعد مران الفريق ليقام في التاسعة مساءاً بدلًا من الحادية عشر صباحًا من أجل منح الفرصة للاعبين من أجل الإفطار مع أسرهم في أولى أيام شهر رمضان المبارك.

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