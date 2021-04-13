تغطية طرح سندات تنظيم السيولة الكويتية 11 مرة

طرح بنك الكويت المركزي، اليوم الثلاثاء، سندات وتورق مقابل لتنظيم السيولة بقيمة 240 مليون دينار، وبمعدل عائد 1.125%.





وطبقاً للبيانات المنشورة على المركزي، تمت تغطية الإصدار بواقع 11.45 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه بلغ 2.75 مليار دينار.





وبلغ أجل تلك السندات 3 أشهر؛ إذ تستحق في 13 يوليو 2021؛ وفق المركزي.





وتتوافق قيمة الإصدار وعائده مع آخر طرح للمركزي في 30 مارس/آذار الماضي؛ لأجل 6 أشهر.





يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.





أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.



