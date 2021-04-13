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ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي إلى 62.06 دولار

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
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 ارتفع برميل النفط الكويتي خلال جلسة أمس الاثنين بواقع 17 سنتاً؛ ليصل سعر البرميل إلى 62.06 دولار، مقابل 61.89 دولار للبرميل في الجلسة السابقة، وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالمياً، ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس، مع التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد العالمي وسط استمرار جهود التطعيمات ضد فيروس "كورونا".

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تطعيم أكثر من 22% من إجمالي البالغين في الولايات المتحدة بشكل كامل من فيروس "كورونا"؛ ما يسرع من عملية إعادة فتح الاقتصاد.

كما استفاد سوق النفط أمس من تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، والذي توقع تسارع النمو والتشغيل في الأشهر المقبلة مع استمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات الوباء.

مع انطلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، واصلت أسعار الخام ارتفاعها في ظل التوترات في الشرق الأوسط، ومع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.

ومن المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم تقديرات معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط، على أن تصدر البيانات الرسمية غداً الأربعاء من إدارة معلومات الطاقة.

على صعيد التداولات، ارتفعت اليوم العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.5% أو 37 سنتاً إلى 63.65 دولار للبرميل، بعدما سجلت عند تسوية أمس مستوى 63.28 دولار.

كما صعدت اليوم عقود الخام الأمريكي تسليم مايو 0.45% أو 33 سنتاً عند 60.03 دولار للبرميل، بعدما قلصت مكاسبها عند تسوية أمس لتصل إلى 59.70 دولار.

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