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استمرار تطعيم أعضاء مجلس النواب بلقاح كورونا

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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واصلت لجنة مشتركة من وزارة الصحة والإدارة الطبية بمجلس النواب،اليوم الثلاثاء؛ فى استمرار تطعيم أعضاء مجلس النواب بلقاح ضد فيروس كورونا؛ حيث يكون التطعيم فى قاعة 25 يناير بمجلس النواب.
ووجه المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة جزيل الشكر والتقدير لرئيس الوزراء ووزيشئون المجالس النيابية والحكومة، على الاستجابة السريعة لتطعيم أعضاء مجلس النواب بلقاح ضد كورونا.
واستكمل جبالى: نتمنى الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية،حفاظا على صحة وسلامة الجميع.
يذكر أن: المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، قد أعلن في جلسة الأحد الماضى، أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات بالتطعيم لأعضاء مجلس النواب وأسرهم، ضد فيروس كورونا.

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