بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل "لعبة نيوتن"يتصدر تويتر بإشادات الجمهور









تصدر مسلسل لعبة نيوتن لائحة الاكثر تداولًا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج يحمل اسمه ، بعد عرض الحلقة الاولى مباشرة على قناة DMC في موعد عرض استثنائي.





واطلق رواد تويتر الهاشتاج اعجابًا بالمسلسل منذ عرض الحلقة الأولى واحداثها التي جاءت تشويقية ومثيرة الى حد كبير، واعطت انطباعا خاصا عن علاقة الزوجين هنا " منى زكي" و محمد ممدوح " حازم".





وجاءت تعليقات مغردو تويتر :" ‏بدون تحيز حلقة أولى تحفة من ⁧‫#لعبة_نيوتن‬⁩ من جمالها مش عايزة الحلقة تخلص برافو منى زكى ومحمد ممدوح وتامر محسن"، وآخرين:"حقيقي جاامد ومن اول حلقه أعصابك بتتشد معاها وعايز تعرف ايه الي جاي تمثيل منى زكي حلو جدُا كالعادة".





وكتب آخر:"الحلقة الأولى من #لعبة_نيوتن

كالعادة .. يتقدم تامر محسن على عدد من منافسيه في السباق الرمضاني .. ويقدم من اللقطة الأولى عملا متماسكًا .. تبدو فيه بعض خيوط وعقد الحدوتة واضحة .. وتختفي خيوط أخرى لاشك أنها ستتضح أكتر في الحلقات القادمة ..

أداء هائل من جميع الممثلين بلا استثناء .. محمد ممدوح متألق جدًا ومنى زكي فظيعة وأدت دور الزوجة المتوترة بإتقان .. مشهد الحمام كان ذكي جدًا .. الشخصيات الثانوية حاضرة في أماكنها بقوة .. موسيقى تامر كروان تضيف الكثير للمشهد ".





ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.





ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأميركي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub، تأليف وإخراج تامر محسن.



