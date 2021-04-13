قتلى بحريق حافلة سياحية في تايلاند

قتل 5 ركاب وأصيب 12 آخرون بجروح خطيرة فى حريق حافلة سياحية بتايلاند، حسبما أفادت صحيفة "بانكوك بوست"، صباح اليوم الثلاثاء.

وكشفت الشرطة التايلاندية، أن حافلة شركة 407 باتانا، غادرت من مقاطعة بونج وتوقفت فى أودون ثانى قبل التوجه إلى بانكوك وعلى متنها 33 راكبًا.

ولفتت الشرطة التايلاندية، إلى أن إطار خلفي للحافلة انفجر واشتعلت فيها النيران حيث امتد الحريق إلى حجرة المحرك وسرعان ما اشتعلت النيران فى الحافلة بأكملها.

وتمكنت وحدة إنقاذ وعربة إطفاء، من إخماد النيران فى غضون ساعة تقريبًا، إلا أن الحافلة تعرضت لأضرار بالغة.