المترو يعلن مواعيد تحرك أول وآخر قطار خلال شهر رمضان

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة أعدت خطة للتشغيل خلال شهر رمضان، منوهًا بأنه سيتم بدء التشغيل في الخامسة وربع صباحًا بالخطوط الثلاثة، على أن يتم تخزين أخر قطارات في الساعة الثانية صباحًا، بحيث قيام أخر قطار من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحًا، ومن محطة المرج الجديدة ومحطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ صباحًا، ومن محطة عدلي منصور الساعة الساعة ١٢:٥٥ صباحًا.





وأضاف "عبد الهادي"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك 3 خطوط للمترو وهناك 1472 رحلة بالخطوط الثلاثة، وهناك قطارات إضافية للدفع بها فارغة تمامًا بأوقات الزحام في أوقات الذروة الصباحية والمسائية تصل لـ 100 رحلة يوميًا.





وتابع المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لدفع غرامة فورية لأي مواطن لا يرتدي كمامة، وحال الامتناع عن السداد يتم تحرير محضر وإرسالها على منزله وغرامته تصل لـ 4 آلاف جنيه، موضحًا ان هناك توجيهات من وزير النقل بتطهير وتعقيم جميع المحطات بالخطوط الثلاثة مع تعقيم جميع المحطات والأماكن التلامسية وتطهيرها وتعقيمها بالكامل، وبعد انتهاء التشغيل يتم سحب القطارات وإدخالها للورش وتطهيرها من الداخل وغسلها من الخارج، مع إذاعة تعليمات وتوجيهات للركاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عبر الإذاعة الداخلية للمترو، وهناك 20 نقطة إسعاف موجودة على الخطوط الثلاثة للتعامل مع أي حالة طارئة وإحالتها لأقرب مستشفى.



