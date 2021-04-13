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رئيس البرلمان العربي يدعوا لتوجيه العلوم لخدمة البشرية وليس لتدمير البيئة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:27 ص
البرلمان العربي
البرلمان العربي
هالة الشحات
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أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أهمية تطويع العلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا لخدمة البشرية خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك في مداخلة لمعاليه خلال أعمال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى التي عقدها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، حول "بناء جسور التعاون بين العلوم والبرلمانات لخدمة الإنسانية والمجتمعات"، بمشاركة أعضاء المجالس والبرلمانات.

وتابع "العسومي" ان القضية المطروحة للمناقشة تعد من أهم الموضوعات المثارة حاليًا في المجتمع البرلماني الدولي، وذلك لخدمة الإنسانية بعيدًا عن حسابات التربح منه، داعيًا إلى ضرورة العمل من أجل استعادة مكانة العلم مرة أخرى وتوظيفه بشكل آمن في خدمة الاحتياجات الإنسانية ورفاهية الشعوب والمجتمعات، مع بحث السبل اللازمة لتجنب آثاره السلبية على البيئة.

وأعرب عن سعادته بمشاركة النائب الفرنسي المرموق "ميشيل لاريف"، والذي يعد صاحب فكرة إنشاء مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي سيتم تشكيلها وإطلاق عملها في اجتماعات مايو القادم 2021م، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على المشاركة الفاعلة في هذه المجموعة.

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الكلمات المفتاحية

خدمة البشرية العلوم البرلمان العربي

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