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الأحوال المدنية تستخرج وتجدد بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بالمنوفية وكفرالشيخ  

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لأهالى (قرية شما بمركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية) وكذا قرى (الجريد – حاذق بمركز شرطة بيلا – برج مغيزل بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.
                  
  كما تم إيفاد مأموريات خارجية لعدد من الحالات الإنسانية بالمستشفيات، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.
                              
كما واصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

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