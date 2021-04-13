بعد عرض الحلقة الأولى.."المداح" لحمادة هلال يتصدر تويتر ويحصد إشادات الجميع





تصدر مسلسل" المداح" للنجم حماده هلال، قائمة الأكثر تداولًا بموقع تويتر، من خلال هاشتاج يحمل اسمه ، وذلك بعد عرض الحلقة الاولى مباشرة على قناة النهار.

وأطلق الجمهور الهاشتاج اعجابًا بالمسلسل منذ عرض الحلقة الأولى وأحداثها حيث حصل المسلسل على إشادات واسعة، وخاصة النجم حماده هلال، معبرين عن إعجابهم بالنضج التمثيلي الذي وصل إليه كما أكدوا على رغبتهم في متابعة باقي حلقات المسلسل.



وتدور أحداث مسلسل المداح حول شاب ريفي متزوج ويعمل بالإنشاد والابتهالات الدينية، ويتناول حياة المنشدين والخلافات مع نقابة الموسيقيين، كما أنه يتعمق في عالم الروحانيات والتصوف.



والمسلسل من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، ونسرين طافش وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.