ضبط تشكيل عصابي لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام)، ومديرية أمن القاهرة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة (المقطم –التجمع الأول) بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم وضبطهما، وذلك على النحو التالى:- ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية).. حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض)، وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الأفيون– كمية من مخدرالآيس– عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).



وبمواجهة المتهمين المضبوطين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



