مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم 18 أبريل الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





ومن المتوقع أن يواجه الفريق الأحمر الزمالك بتشكيل يضم كلا من :





محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع، أيمن أشرف ورامي ربيعة وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط، عمرو السولية وإليو ديانج ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم، طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف.





وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأخيرة على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في ختام جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



