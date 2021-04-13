تفاصيل اجتماع البابا تواضروس مع كهنة "العبور"



عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا مع كهنة كنائس مدينة العبور، بحضور الأب الراهب القمص روفائيل الأنبا بيشوى النائب البابوي لخدمة مدينة العبور.



ألقى قداسته كلمة روحية عن العمل الجماعي وكيفية تجنب السلبيات التي تعوقه، كما ناقش معهم تنسيق مسؤوليات الخدمة بينهم وعمل اجتماع شهري للمتابعة الروحية والإدارية والمالية مع مناقشة الاحتياجات الرعوية المتزايدة مستقبلًا، خاصة أن المدينة في توسع ونمو مستمرين بفضل جهود التعمير والإنجازات التى تقوم بها الدولة في كل مكان على أرض مصر.