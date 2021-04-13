Advertisements

تفاصيل اجتماع البابا تواضروس مع كهنة "العبور"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا مع كهنة كنائس مدينة العبور، بحضور الأب الراهب القمص روفائيل الأنبا بيشوى النائب البابوي لخدمة مدينة العبور.

ألقى قداسته كلمة روحية عن العمل الجماعي وكيفية تجنب السلبيات التي تعوقه، كما ناقش معهم تنسيق مسؤوليات الخدمة بينهم وعمل اجتماع شهري للمتابعة الروحية والإدارية والمالية مع مناقشة الاحتياجات الرعوية المتزايدة مستقبلًا، خاصة أن المدينة في توسع ونمو مستمرين بفضل جهود التعمير والإنجازات التى تقوم بها الدولة في كل مكان على أرض مصر.

أخبار تهمك

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 16 ساعة

كواليس هجوم نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 18 ساعة

رغم وجوده في القائمة.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ يوم

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة سيرجيو راموس بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ أقل من ساعتين

أول رسالة من نجم الأهلي بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:08 م

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

11:00 ص

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

12:01 م

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

12:30 ص

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة