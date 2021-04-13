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وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بأمن ألمانيا وحلفائنا في الناتو
الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:08 م
وكالات
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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بأمن ألمانيا وجميع الحلفاء في الناتو.
وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، في مؤتمر
صحفي مع نظيرته الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور: "سنزيد عدد القوات الأمريكية
في ألمانيا بـ500 عنصر.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن،
التقى اليوم الثلاثاء نظيرته الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور في برلين، ثم يتوجه
بعد ذلك لشتوتغارت ليتحدث إلى جنود أمريكيين.
ويذكر أن هذه أول زيارة لوزير في حكومة
الرئيس الأمريكي جو بايدن لألمانيا، بعد 3 أشهر ونصف من أدائه اليمين الدستورية.
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