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وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بأمن ألمانيا وحلفائنا في الناتو

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:08 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
وكالات
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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بأمن ألمانيا وجميع الحلفاء في الناتو.

 

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور: "سنزيد عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بـ500 عنصر.

 

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التقى اليوم الثلاثاء نظيرته الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور في برلين، ثم يتوجه بعد ذلك لشتوتغارت ليتحدث إلى جنود أمريكيين.

 

ويذكر أن هذه أول زيارة لوزير في حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن لألمانيا، بعد 3 أشهر ونصف من أدائه اليمين الدستورية.

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