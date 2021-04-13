وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بأمن ألمانيا وحلفائنا في الناتو

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بأمن ألمانيا وجميع الحلفاء في الناتو.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور: "سنزيد عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بـ500 عنصر.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، التقى اليوم الثلاثاء نظيرته الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور في برلين، ثم يتوجه بعد ذلك لشتوتغارت ليتحدث إلى جنود أمريكيين.

ويذكر أن هذه أول زيارة لوزير في حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن لألمانيا، بعد 3 أشهر ونصف من أدائه اليمين الدستورية.