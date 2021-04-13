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عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بتأكد إصابة نجم الملكي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلن النادي الملكي في بيان له أن سيرجيو راموس قائد الفريق تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك بعد المسحة التي خضع لها قبل السفر إلى إنجلترا والتي جاءت نتيجتها إيجابية.

يُذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة ليفربول يوم غدًا الأربعاء لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن حقق الفوز ذهاباً بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

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