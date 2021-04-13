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برلماني: يحذر من انتشار بروتوكولات علاج كورونا غير معتمدة عبر مواقع التواصل

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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حذرَّ المهندس عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، من انتشار بروتوكولات علاج فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعى غير المعتمدة، مما تشكل خطرًا على الصحة العامة، خاصةً وأن لكل جسم طبيعة خاصة فى التعامل مع الفيروس وفقًا للتاريخ المرضى والسن وإن كان المريض مصاب بأمراض مزمنة من عدمه.


وأكد الشرقاوى، أن هذه البروتوكولات تشكل خطورة على الصحة العامة، لأنها لا تراعى الطبيعة الخاصة لكل مريض، وتعتمد على تجارب البعض التى قد لا تفيد اخرين أو لا تتناسب معهم، ولهذا يجب التصدى بقوة لهذه الحالة المنتشرة عبر مواقع التواصل والتى قد تكون سببًا فى تفشى الفيروس بين المواطنين.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل خاصة فيما يخص الصحة، وأن يتم الاعتماد على القنوات الرسمية فى الحصول على المعلومة كاملة، مشيدًا بجهود وزارة الصحة فى هذا الصدد، وتوفير كافة البيانات والمعلومات عبر موقعها الرسمى.

وطالب عضو مجلس النواب، تدشين مزيد من حملات التوعية للمواطنين بشأن بروتوكولات العلاج وكل ما يثار بشأن الفيروس والعزل المنزلى وبروتوكول العلاج، وهل الأدوية يمكن أن يأخذها جميع المصابين أيًا كان تاريخهم المرضى، مشددًا على أهمية الوعي للخروج من هذه الأزمة.

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