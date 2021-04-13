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كارتيرون يدرس الحرس قبل موقعة الكأس

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إستعدادته من أجل مواجهة فريق نادي حرس الحدود في المباراة التي تجمع بينهما يوم غدًا الأربعاء لحساب مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويعكف كارتيرون حالياً على دراسة نقاط القوة ونقاط الضعف في حرس الحدود من خلال المباريات التي حصل عليها خصوصًا في ظل عدم توافر فيديو لكافة مباريات الحرس بسبب مشاركته في دوري الممتاز ب.

وأعد كارتيرون تقرير شامل عن فريق الحرس بصورة تفصيلية من أجل توضيع طريقة اللعب التي يعتمد عليها الفريق الأمر الذي يكشف المنافس ويسهل من مهمة عبور تلك المباراة الهامة.

يُذكر أن الفرنسي سبق وأن عقد جلسة مطولة مع اللاعبين خلال الساعات الأخيرة في إطار الإستعداد للمباراة مطالبًا نجوم الزمالك بغلق ملف البطولة الأفريقية والتركيز على مواجهتي الدوري وكأس مصر.

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