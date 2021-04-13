إنتظام الفرق الطبية بتطعيم المواطنين بمراكز اللقاح بالمحافظة في أولي أيام شهر رمضان المبارك

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في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتوجيهات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وخطة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩".



قام اليوم الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتفقد الفرق الطبية الخاصة بتطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن بالمركز الصحي بشبين الكوم، من الفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والذين قاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، وفقًا للفئات المستحقة لتلقي التطعيم بلقاح كورونا.



حيث تأكد سيادته من إنتظام سير العمل، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية وجاهزيتها، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والتأكد من عمل سلسلة التبريد بكفاءة، للحفاظ علي اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له.



وأوضح وكيل الوزارة بأن العمل يسير بصورة منتظمة بالأربعة مراكز بالمحافظة، لحصول المواطنين علي لقاح كورونا، وهم "مستشفي حميات منوف، المركز الصحي بشبين الكوم، المركز الصحي بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بمركز السادات".