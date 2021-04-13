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تصل لـ4 آلاف جنيه.. أبرز الغرامات على المخالفين في شهر رمضان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عن عدة قواعد والتزامات لتطبيقها في شهر رمضان الكريم، وذلك حفاظا على حياة المواطنين ومنعا لانتشار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وشدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، علي المحافظات الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة حفاظا علي حياة المواطنين، مؤكدا على ان الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ستطبق بكل حزم وسيتم تطبيق الغرامات على المخالفين، لعدم حدوث أي ارتفاع في أعداد مصابي كورونا خلال شهر رمضان الكريم.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الغرامات خلال شهر رمضان:


1-يتم فرض غرامات مالية قدرها 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ووسائل المواصلات والكافيهات.

2- كما يتم فرض غرامة ماليه فورية بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع للمنشآت كالمطاعم والكافيهات الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأكد وزير التنمية المحلية علي ضرورة التنبيه على جميع مديري المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الانضباط في أماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات، بإرتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وتم رفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة يوميًا، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع مع كافة الوزرات والجهات المعنية توافر كميات إضافية من السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة.
وستتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بالتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء.

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