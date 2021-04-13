بعد عرض الحلقه الأولى.. مسلسل "الطاووس" يتصدر تريند جوجل وتويتر

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تصدرت الحلقه الاولي من مسلسل " الطاووس " التريند علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " و" تويتر" وتريند جوجل مصر بعد عرض الحلقه الاولي علي قناه النهار بطوله سهر الصايغ وجمال سليمان





وكانت قد جاءت رودود افعال قويه، وحظي المسلسل باهتمام الجمهور وذلك بعد عرض الحلقه الأولى لانتهاء الحلقه بتخدير سهر الصايغ واستدراجها لاغتصابها علي أيد اربع شباب بفرح بالساحل الشمالي ، فهي فتاه تعمل عامله نظافه بحمامات فنادق بالساحل الشمالي ، فتتعرض للمضايقات من جانبهم ويضع لها العصير ، ويطلب منها شربه فيقوم بتخديرها واستدراجها لاحد الشاليهات لاغتصابها.





الجدير بالذكر ان المسلسل من بطوله سهر الصايغ ، جمال سليمان ، سميحه ايوب ، عابد عناني ، احمد أمام ، فرح الزاهد ، هبه عبد الغني ، مهند حسني ، خالد عليش ومن إخراج روؤف عبد العزيز