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المنوفية تمويل (80) مشروع اقتصادي بإجمالي ( 616 ألف جنية ) ضمن مشروع إقراض الاسر

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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❇كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تمويل (80) مشروعًا اقتصاديًا بإجمالي (616) ألف جنيه في مختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، جاء ذلك عقب اجتماع لجنة القروض بالمحافظة برئاسة اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة وعضوية كلًا من مديري إدارات الحسابات، والشئون القانونية، وشئون الانتاج، والصناعات الحرفية، والتنمية بالمحافظة.
❇وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة.
❇هذا وأوضح السكرتير العام بأنه تمت الموافقة علي تمويل المشروعات التي تقدم بها المواطنين من (22) وحدة محلية قروية وتم مراجعتها ومعاينة المشروعات التي سيتاح التمويل لها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيواني ومشروعات المكينة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخري متنوعة، كما تمت الموافقة على إضافة (16) مشروع من مشروعات الري الحديث بمركزي السادات والشهداء.
❇ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وخاصة المشروعات التي لها مردود اقتصادي للفلاح وتعمل علي توفير المياه وتقليل المهدر منها، مع التأكيد علي سداد الأقساط في مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار في تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتي تساهم في رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلي.

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