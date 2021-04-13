تموين المنوفية: ضبط 34 ألف لتر مواد بترولية



أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوق المواطنين.

♦️وفى هذا الإطار أفاد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن تحرير 171 محضر تمويني، تنوع ما بين 69 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و102 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

♦️كما أوضح الجمال بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية، تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محطة خدمة وتموين سيارات بناحية زاوية جروان بمركز الباجور لتصرفه في كمية من المواد البترولية بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم ضبط 12 ألف لتر سولار، 10 آلاف لتر بنزين 92، 12 ألف لتر بنزين 80.

♦️وخلال الحملة تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مصنع ملابس جاهزة بناحية عزبة عجور بمركز الباجور لحيازته واستخدامه في التصنيع أقمشة مجهولة المصدر، وتم ضبط 30 طن قماش أنواع مختلفة مجهولة المصدر، هذا وقد تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مخزن مستلزمات مراتب جاهزة بناحية ميت خاقان بندر شبين الكوم لإدارته النشاط دون الحصول علي التراخيص اللازمة وحيازته واستخدامه خامات مجهولة المصدر في التصنيع، وتم ضبط عدد 9،500 طن فايبر حرارى مجهولة المصدر.