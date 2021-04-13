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تأجيل دعوى ضد الفنانة سارة التونسي لجلسة 20 أبريل المقبل لحضورها بشخصها

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي لجلسة 20 أبريل المقبل، لحضورها بشخصها.

وطالبت الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.


وصرح المستشار هيثم عباس أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت فى المجال الفني لعقود.

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