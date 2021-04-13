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روسيا تسجل 8.1 ألف إصابة و338 وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 8173 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة انخفاضا من 8320 في الإحصائية السابقة، فيما ارتفع عدد الوفيات الجديدة إلى 338 بعدما كان 277 أمس الاثنين.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع الحصيلة التراكمية للإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و657883 حالة، منها 103601 حالة وفاة.

 

وقد أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، بأن إجمالي المتعافين من كوفيد-19 وصل إلى 4 ملايين و281776 شخصا بعد تماثل 9611 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، مع بقاء 272506 حالات نشطة.

 

وواصل عدد الإصابات الجديدة تراجعه في العاصمة موسكو، إلى 1872 اليوم من 1833 أمس، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 58 بعدما كان 54 أمس.

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