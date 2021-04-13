Advertisements

القوي العاملة : تحصيل 194 ألف جنيه مستحقات الشكاوى العمالية للمصريين بالإمارات

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
هدير عبدالله
Advertisements

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تسوية مستحقات 3 عمال مصريين مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 45 ألفا و549 درهما إماراتيا، ما يوازي 194 ألفا و626 جنيها تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
وقال المتحدث الرسمي إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي أبوظبي، أكدت أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال الشهور الثلاث الأولي من العام الجاري عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 51 منها 44 عقد عمل وتأشيرات تم اعتمادها، والباقي فرص عمل تم توفيرها بالداخل.
وأوضح الملحق العمالي بأبوظبي، أنه تم خلال الفترة المشار إليها اعتماد 726 إفادة استمرارية عقد العمل تجديد إجازات الموظفين بمصر، كما تم التواصل المستمر مع العاملين المصريين، والرد على جميع الاستفسارات الواردة للمكتب عبر الواتس اب وصفحة المكتب على الفيس بوك، والتى بلغت 490 استشارة، بالإضافة إلي القيام بالزيارات الميدانية للعاملين المصريين والجهات الحكومية، حيث وصل إلي 10 لقاءات واجتماعات أون لاين، في ضوء الالتزام بقرارات الدولة الاحترازية.
كما تم التصديق على تفويض 3 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج لتوفير 280 فرصة عمل افراد امن وصيانة مباني، فضلا عن حل 17 شكوى منها وديًا، وإحالة 7 للقضاء ولازال 10 شكاوى تحت البحث، وذلك من إجمالي 34 شكوى قدمت للمكتب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة محمد سعفان المكتب التمثيل العمالى العمالة المصرية بالخارج

أخبار تهمك

كواليس هجوم نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يحسم ثاني صفقاته الصيفية برعاية لابورتا

منذ حوالي 16 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ يوم

الكشف عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 19 دقيقة

رغم وجوده في القائمة.. نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن موقعة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أول رسالة من نجم الأهلي بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "غبور أوتو" تعتذر عن المشاركة في مبادرة إحلال السيارات.. أعرف السبب

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ أقل من ساعة

رئيس قناة السويس يكشف أخر مستجدات تعويضات السفينة الجانحة

منذ حوالي 17 ساعة

إصابة سيرجيو راموس بفيروس كورونا

منذ ساعة

بعد تصريح "أنا هربيك".. أول رد فعل لمحمد رمضان على تهديد عمرو أديب له (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ ساعتين

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

صرف 6 ملايين جنيه مستحقات.. واعتماد 1563 عقد عمل للمصريين بالرياض

صرف 94 ألف جنيه مستحقات و1598 عقد وتأشيرة للمصريين بالإمارات

القوى العاملة: وفرنا ملايين فرص عمل للشباب على مدار 5 سنوات (فيديو)

القوى العاملة: تحصيل 7 ملايين جنيه مستحقات ومعاشات مصريين بالأردن

القوى العاملة: تحصيل 500 ألف ليرة لمصري بلبنان

القوى العاملة: تحصيل  1.7 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالإمارات خلال 2020 

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:08 م

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

11:00 ص

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

12:01 م

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس أول أيام رمضان.. وتُحذر من هذه الظاهرة

12:30 ص

عاجل - اشتباه في إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة