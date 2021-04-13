"هتقولي أنتي ولا أقول أنا" دينا الشربيني وشيرين رضا يروجان لإعلانهما الدعائي الجديد





روجت كل من النجمتين دينا الشربيني وشيرين رضا لإعلانهما الدعائي الجديد والذي يكون لصالح إحدى المنشآت السكنية، وذلك من خلال فيديوهات عبر حسابهما الشخصي على موقع الصور الشهير"انستجرام."



وظهرت شيرين رضا في الفيديو وهي تقول لدينا الشربيني هتقولي انتي ولا اقول انا، لترد عليها الشربيني قائلة: لا يا شيرين لما اجي هفهمك مش قدام الناس".



ويشارك أيضًا في الإعلان نخبة كبيرة من النجوم ولاعبي كرة القدم ، حيث يقوم الثنائي كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، بعمل فيديوهات دعائية للإعلان مثل دينا وشيرين، وأيضًا الثنائي حازم إمام، وميدو، بالإضافة إلى فيديو للنجمة الكبيرة يسرا.





وتسببت الفيديوهات عقب نزولها في حيرة الجمهور الذي تساءل عن سببها ولكن فسر البعض أنها دعاية لإعلان دعائي جديد يتم الكشف عنه ببداية شهر رمضان الكريم.



جدير بالذكر أن هذا الإعلان يعد ثاني تعاون بين شيرين رضا، و رجل الأعمال نجيب ساويرس، حيث ظهرت شيرين، رمضان الماضي في الإعلان الترويجي لهذا المشروع السكني.