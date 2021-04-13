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مسلسل الطاووس يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته (اعرف التفاصيل)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
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تصدر مسلسل الطاووس تريند جوجل اليوم الثلاثاء، أول أيام شهر رمضان الفضيل، وهذا بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل والذي تناولت أحداث مثيرة وشيقة جعلت الجمهور حريص على متابعة تفاصيل المسلسل ومعرفة أدق أحداثه.

ةشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الطاووس" العديد من الأحداث المثيرة أبرزها واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها شخصية أمينة التي تقدمها النجمة سهر الصايغ، على يد مجموعة من أبناء أصحاب النفوذ.

وتدور أحداث مسلسل الطاووس في إطار اجتماعي حول شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

ويكون مسلسل الطاووس من بين المسلسلات التي تعرضها قناة "النهار"، وهو بطولة النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مواعيد عرض مسلسل الطاووس
يعرض مسلسل "الطاووس" على "النهار" الساعة 6:30 مساء، والإعادة 1:30، و5:00 صباحا.

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