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استئناف حركة الصيد بكفر الشيخ عقب توقفها ليومين

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهد ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ،انطلاق رحلات الصيد، واستئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس بشمال المحافظة، وبنهر النيل بعد توقفها لمدة يومين، لسوء الأحوال الجوية.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة،برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي،إشارة من ميناء البرلس،استئناف حركة الصيد بعد توقف لمدة يومين،وانطلقت 160 مركب صيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات صيد بعد أن تزويدها بالوقود والثلوج.

كما أصدر محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة؛ وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول، في حالة هطولها، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.

كما وجه باتخاذ الحيطة والحذر، والتدخل السريع لرفع مياه الأمطار من جميع الأماكن والشوارع العامة والفرعية، والاهتمام بدور العبادة، والمدارس، والمستشفيات، والنوادي، ومراجعة صفايات الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الري وطلمبات الطوارئ وصيانة أعمدة الكهرباء ومراجعة الأسلاك والعوازل، لمواجهة أي ظواهر ومتغيرات جوية متوقعة خلال موسم الشتاء ووضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وتعرضت المحافظة اليوم لعدم استقرار في الأحوال الجوية، حيث شهدت موجة من الرياح والأرتبة اعقبها سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحائها خاصة المناطق الشمالية، واحجم الصيادون عن الخروج في رحلات صيد، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

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