استمرار أعمال تعقيم وتطهير المرافق والمستشفيات ودور العبادة ببورسعيد



أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمرافق والمستشفيات ودور العبادة علي مستوي المحافظة وعلي مدار الساعة من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المختصة وتضافر الجهود في مناطق التجمعات والأحياء والمديريات والشوارع والميادين علي مدار اليوم حتى تنقضى هذه المرحلة بسلام.



وأضاف المحافظ بأن هناك أطقم فنية مدربة تقوم بأعمال التطهير بالتوازي بعدد من المناطق في وقت واحد حيث تم تطهير مناطق ( مسجد السلام _ مسجد علوان _ مستشفي السلام _ جهاز الانقاذ والطواري )



وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة وعدم الاختلاط ط، واستخدام المستلزمات الطبية الوقائية عند الخروج من المنزل، والحفاظ على ترك مسافة مترا بين جميع المواطنين، مؤكدا أن تكاتف الجميع والالتزام هو الطريق الوحيد للخروج من هذه المرحلة.