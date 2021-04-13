الأردن يفرج عن 5 موقوفين بقضية مستشفى السلط

قضت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن 5 موقوفين بقضية انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط الحكومي في مارس الماضي، ما أدى إلى وفاة 7 مرضى كورونا يعالجون بالمستشفى.

ووفقًا لوسائل إعلامية، المفرج عنهم هم: عبد الرزاق الخشمان، خالد الخرابشة، فادي العلوان، عاصم غنيمات، علاء العناتي، الذين تم توقيفهم على خلفية التحقيقات بالحادث.

وقد ادعى الادعاء، على 13 شخصا، بينهم مدیر مستشفى السلط ومساعده ومسؤولون بوزارة الصحة وأطباء وممرضون.