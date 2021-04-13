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بعد الهجوم عليها.. آيتن عامر لريهام حجاج:"عندي اثباتات على كل اللي حصل"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة آيتن عامر انسحابها من مسلسل "كل ما نفترق" الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون إعلانها عن السبب، لكنها قالت أنها ملتزمة بتعاقدها وتصوير باقي مشاهدها لأنها لا تحب أن تضع أحدًا في أزمة.

ولكن الفنانة ريهام حجاج خرجت بعد ذلك لتوضح سبب الاعتذار، وهي أن الفنانة آيتن عامر طلبت زيادة عدد مشاهدها مقارنتًا بها،حيث كتبت منشورًا قالت فيه :" عشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي قدام البطلة طمعانة يبقي دورها أكبر من البطل".

فدفع ذلك آيتن عامر للرد على كلامها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:"بقا أنا بروح الأوردر متأخر؟؟ بقا أنا طلبت زيادة فى مساحة دورى؟ بقا أنا بفتعل المشاكل فى الاوردرات ؟ أنا عندى إثباتات على كل اللى حصل بس احتراماً للناس اللى اتكلمت معاهم انا مش هتكلم غير لما اخد موافقتهم الأول" .

مسلسل "وكل ما نفترق"بطولة ريهام حجاج، وقصة محمد أمين راضي وسيناريو وحوار ياسر عبدالمجيد وأحمد وائل وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة عمرو عبدالجليل، ورانيا يوسف، وأحمد فهمي، ومحمد الشرنوبي، وسيد رجب، وسلوى خطاب، ومحمد جمعة، وآيتن عامر.

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