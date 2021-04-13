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محافظ كفر الشيخ: الإغلاق الفوري لأي منشأة تخالف إجراءات كورونا (فيديو)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة تم إنشاء عدد من المعارض بالمحافظة لتوفير السلع الغذائية المعتادة التي يقبل عليها المواطنين، من منتجات آمنة مراجعة الصلاحية وبأسعار مخفضة بنسبة من 10-30%، مع الإمداد المستمر بالسلع لهذه المعارض.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المعارض حازت على إعجاب المواطنين بسبب نسب التخفيضات، منوهًا بأنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمعارض من ارتداء الكمامات والتعقيم قبل وبعد انتهاء الفترات الزمنية للمعرض.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن هناك حملات رقابية على الأسواق والمخابز وعلى أماكن توافر السلع وصلاحيتها بالتعاون مع الجهات الرقابية ومباحث التموين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الالتزام بعدم التعدي على حرم الرصيف ليكون هناك حرية حركة للمواطن للحد من انتشار كورونا.

وأوضح، أن هناك تنسيق مع الصحة والطب البيطري والتموين لشحن حملات مفاجئة على مواقع بيع الخبز والمنتجات الغذائية وخاصة الغير مصرية ومراجعة المجازر لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية ومراجعة تاريخ الصلاحية، مع التأكيد الحازم على ضرورة ارتداء العاملين الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وأن يكون المتواجدين 50% من قوة المكان بالمنشآت التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات، مع التهوية المستمر ورش مواد التطهير للحد من جائحة كورونا بالتزامن مع تقديم الخدمات للمواطنين، مع الغلق الفوري لأي منشأة تخالف إجراءات الحد من الجائحة.

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