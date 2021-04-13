أول يوم رمضان.. تعرف على موعد صلاة المغرب في الإسكندرية

يبحث المسلمون عبر محركات البحث جوجل يوميا عن مواقيت الصلاة، وخاصة اليوم حيث يحل اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، حيث يبحثون عن موعد صلاة المغرب في الإسكندرية، ومن هنا نكشف عن موعد الصلاة وفقا لما حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة





مواعيد الصلاة فى الإسكندرية الثلاثاء





موعد صلاة الفجر 4.03 ص





موعد الشروق 5.34 ص





موعد صلاة الظهر 12.01 م





موعد صلاة العصر 3.36 م





موعد صلاة المغرب 6.27 م





موعد صلاة العشاء 7.49 م