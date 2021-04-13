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لاعبو مولودية الجزائر يقاطعون التدريبات بسبب المستحقات

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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لم تدم فرحة التاهل طويلًا حيث تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر عقب التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك إلى عدة أزمات خطيرة.

وكان المولودية قد بلغ الدور ربع النهائي من أمجد الكوؤس الإفريقية بعد أن إحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بعد أن تعادل مع متصدر المجموعة الترجي التونسي السبت الماضي بهدف لكل فريق.

ولم تمر سوى ساعات معدودة حتى تحولت أفراح الجماهير إلى أتراح بعد أن قاطع اللاعبين التدريبات إحتجاجًا على تأخر دفع المستحقات.

وجاء قرار اللاعبين بمقاطعة التدريبات بسبب عدم حصولهم على نسبة من الأموال الخاصة بهم ما جعل رئيس النادي يجتمع لإقناع اللاعبين بالعدول عن القرار.

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