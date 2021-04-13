ميركل: حملة التطعيم تسير إلى الأمام في ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إن حملة التطعيم تسير إلى الأمام في ألمانيا.

وأضافت المستشارة الألمانية، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: بدأنا نقترب من الضوء في نهاية النفق المظلم".

وفي وقت سابق، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا أكثر خطورة على الشباب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، انتشار "سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة" في مختلف أنحاء العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الحديث يدور عن انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، في الفترة حتى يوم 5 يناير، مضيفة أن الأمر يتعلق "بحالات انتشار قليلة".

وأوضحت الصحة العالمية، أنه تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا.