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مواعيد عرض مسلسل "نجيب زاهي زركش" لـ يحيى الفخراني على قناة On E وDMC

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تبدأ قناة "On E" و"DMC" الليلة في عرض أولى حلقات مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني.

ويُذاع مسلسل "نجيب زاهي زركش" على قناة ON في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً، ويعاد في تمام الساعة الواحدة إلا ربع صباحًا، وفي تمام الساعة السابعة وربع صباحًا، خلال شهر رمضان .

كما يعرض مسلسل "نجيب زاهي زركش "على قناة dmc في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويُعاد في تمام الساعة الخامسة ونصف صباحًا، والساعة الواحدة ظهرًا.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" بطولة يحيى الفخراني، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجي.

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