ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-4-2021 بمحافظات مصر

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة الأخبار المتعلقة بمعرفة مواقيت الصلاة، ننشر لكم مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، في عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، أول ايام الشهر الفضيل:

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:01 ص

موعد الشروق 5:31 ص

موعد آذان الظهر 11:56 ص

موعد آذان العصر 30: 3

موعد آذان المغرب 6:21 م

موعد آذان العشاء 7:40





مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:04 ص

موعد الشروق 5:35 ص

موعد آذان الظهر 12:01

موعد آذان العصر 3:36

موعد آذان المغرب 6:26 م

موعد آذان العشاء 7:47 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:56

موعد الشروق 5:26 م

موعد آذان الظهر 11:52 م

موعد آذان العصر 3:27 م

موعد آذان المغرب 6:17 م

موعد آذان العشاء 7:37 م.

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:53 ص

موعد صلاة الشروق 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 3:16 م

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:24 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:04

موعد صلاة الشروق 5:28 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد آذان العصر 3:19

موعد آذان المغرب 6:11 م

موعد آذان العشاء 7:26