زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الاسباني طلب من إدارة المرينجي التعاقد مع ثلاثة لاعبين للموافقة على تمديد تعاقده مع الملكي.





وقات صحيفة " دياريجوال " الإسبانية أن زيدان طلب عدة تعاقدات من أجل الموافقة على البقاء في منصبه مديرًا فنيًأ للملكي عقب النجاحات التي حققها مؤخرًا.





وأوضحت الصحيفة إلى أن زيدان أبلغ إدارة الملكي أن يسعى للحصول على ثلاثة لاعبين من أجل توقيع عقد جديد وهم مدافع اشبيلية جيوليس كوندي ومتوسط ميدان رين كاماغينغا بالإضافة إلى كليليان مبابي.





وأنهت الصحيفة تقريرها إلى أن تلك الطلبات الثلاثة ضرورية لزيدان من أجل تجديد عقده مع الملكي والتوقف عن الإستماعات الخاصة ببعض الفرق والمنتخبات الطامحة في الحصول على توقيعه.