جنايات المنيا تحيل أوراق ربة منزل وعامل لفضيلة المفتي



وتضمنت أوراق القضية رقم ۲۹۲۵۲ لسنة ۲۰۱۸ جنايات مغاغة والمقيدة برقم ۱۰۲۰ لسنة ۲۰۱۸ كلى شمال المنيا، إحالة أوراق كل من:« شعبان.س»، 27 عاما، عامل، و«مرفت.ع»، ۲۸ سنة، ربة منزل، إلى فضيلة المفتي.





وتعود أحداث الواقعة لعام 2018، حيث قام المتهمان بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد واتفق فيما بينهما وعقدا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاح أبيض ( سكينة )، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفة وجود المجني عليه وهو ( منزل المجني عليه فساعدته المتهمة الثانية في الدخول للسكن، وما أن أخلد المجني عليه إلى النوم، فانهال عليه المتهم الأول بالسلاح الأبيض سالف الذكر والذي كان بحوزته وطعنه عدة طعنات في أنحاء متفرقة بجسده فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية أودت بحياته.

أحالت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسن على حسن رئيس المحكمة، أوراق ربة منزل وعامل، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام عليهم، بعد إدانتهما في جريمة قتل سامح سيد فهمي شحاته عمدا مع سبق الإصرار والترصد.